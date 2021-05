Lombardia: Caparini, Aria è stata fondamentale durante pandemia Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'azione di Aria è stata dirimente e fondamentalmente per far sì che i nostri operatori sanitari e volontari avessero quelle minime protezioni per consentire alla nostra sanità di lavorare in sicurezza". Lo ha dichiarato, durante il suo intervento in commissione bilancio a Palazzo Pirelli, l'assessore regionale al bilancio Davide Caparini. Per la Corte dei Conti "Aria è una società sana, produttiva, con i conti in ordine, e senza debiti" ha aggiunto Caparini, precisando come siano stati anche ridotti i "costi del personale grazie ai prepensionamenti ma non solo". "Noi ci candidiamo a essere un hub di trasformazione digitale della pubblica amministrazione lombarda", ha concluso Caparini. (Rem)