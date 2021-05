Lavoro: Palazzotto (Leu), irresponsabile sblocco licenziamenti senza rete protezione sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sbloccare i licenziamenti senza stendere prima una rete di protezione per chi rimarrà senza lavoro "è irresponsabile. La proposta del ministro Orlando di una proroga di un paio di mesi è stata eliminata con un tratto di penna dopo gli attacchi scomposti di Confindustria. Gli industriali italiani si dimostrano ancora una volta per quello che sono: tanto veloci nel pretendere incentivi pubblici quanto restii a restituirne i benefici alla collettività. Dal governo mi aspetto più attenzione verso le fasce più deboli e più rispetto per le istanze di tutela dei lavoratori". Lo scrive in una nota il deputato di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto. (Com)