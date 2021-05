Incidente funivia: Pastorino (Leu), controllo pubblico è fondamentale per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e uguali, afferma: "Ho ascoltato con attenzione l'audizione di questa mattina del ministro Giovannini, che ha parlato della tragedia della funivia sul Mottarone. Nella certezza che la giustizia farà il suo corso - continua il parlamentare in una nota -, la tragedia ci ricorda, nella maniera più dolorosa, l'importanza della vigilanza pubblica anche sul privato. In nome del profitto, infatti, troppe volte si assiste a un risparmio sulla sicurezza, che non deve essere considerata un costo, bensì un fondamentale investimento. Ribadisco quindi il dovere dello Stato di effettuare un controllo rigoroso rispetto a strutture e infrastrutture gestite da privati. Questo è centrale per dare una garanzia ai cittadini". L'esponente di Leu aggiunge: "Questo drammatico monito dimostra inoltre che la semplificazione non deve significare totale deregolamentazione. Il controllo deve essere puntuale e attento, non rappresenta affatto un fastidio come spesso si tende a raccontare. Ricordare che attraverso la vigilanza e la corretta manutenzione si evitano drammi del genere e si tutelano vite umane. Perciò, anche nell'ottica di future riforme - conclude Pastorino -, è bene tenere presente questi aspetti: semplificare senza rinunciare a precisi paletti". (Com)