- Rendere il Next Generation Eu "uno strumento permanente". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, nel corso dell'intervista a "Quante storie" su Rai 3. Letta ha sottolineato come la vicenda del Covid lascerà un danno permanente in Italia, soprattutto per il debito pubblico e come gli investimenti dall'Unione europea siano necessari per ridurre il debito nazionale. (Rin)