- "Addio a Carla Fracci. Grazie per aver portato nelle nostre vite la leggerezza, l'eleganza, l'arte meravigliosa della danza. Orgoglio italiano, la sua stella brillerà per sempre nel firmamento dei grandi artisti". Lo scrive su Twitter il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. (Rin)