- "Addio a Carla Fracci, orgoglio di Milano e della Lombardia, artista che per decenni ha regalato prestigio internazionale alla nostra cultura. Una perdita enorme, da oggi siamo tutti più poveri. Perché Carla Fracci era la danza, la più grande in assoluto". Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. (Com)