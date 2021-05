Lazio: Vincenzi (Pd), legge per coniugi separati è altro passo civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La legge per il sostegno ai coniugi separati è un altro di quei provvedimenti che ci aiutano a costruire una Regione sempre più civile e giusta". Lo dichiara Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, l'approvazione in Aula della proposta di legge concernente "Misure di sostegno per i genitori separati in condizione di disagio economico e abitativo". "Affrontare una separazione o un divorzio, se ci sono figli e soprattutto in questo periodo di crisi economica - aggiunge - spesso porta uno dei due coniugi a vivere una condizione di difficoltà economica, quando non di povertà estrema, unita a un reale problema abitativo. Grazie alla legge, per la quale voglio ringraziare sia la collega Michela Califano che il collega Sergio Pirozzi, si predispongono una serie di strumenti per sostenere e migliorare la vita dei cittadini coinvolti in queste situazioni di vita, attraverso diverse misure di sostegno finanziario come la concessione di un contributo una tantum di 10 mila euro al coniuge in condizione di disoccupazione involontaria, oppure l'individuazione di immobili pubblici da destinare ad alloggi in locazione agevolata e infine a un contributo per 12 mesi per il pagamento dell'affitto. Tutte misure che puntano a garantire un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa che permettono soprattutto al genitore separato o divorziato di mantenere un rapporto continuativo e quanto più sereno con i propri figli, garantendo loro il diritto di crescere nell'equilibrio della presenza di entrambi i genitori". (Com)