- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, ha detto al Tg2 che "la maggioranza è divisa su tutto: dal fisco all'immigrazione, dalle libertà individuali alla giustizia. Per Fratelli d'Italia continuano ad essere indispensabili libere elezioni - ha continuato il parlamentare - per avere una maggioranza coesa che possa dar vita a un governo forte, che faccia finalmente le riforme". (Com)