Irlanda del Nord: ministro Finanze Murphy, 70 milioni di sterline a imprese aperte durante Covid

- Le imprese nordirlandesi che sono rimaste aperte durante la pandemia di Covid riceveranno sostegno finanziaro per 70 milioni di sterline. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze dell'Irlanda del Nord, Conor Murphy, secondo cui “questi pagamenti complementari andranno a beneficio di migliaia di piccole e medie imprese nei settori della vendita al dettaglio, dell'ospitalità, del turismo, del tempo libero che non sono state in grado di accedere ai precedenti schemi di sostegno del governo britannico”. L’iniziativa, infatti, aiuterà circa 13 mila imprese, che non si sono qualificate per il sostegno governativo fornito in occasione dell’ultimo lockdown, poiché hanno proseguito le attività regolarmente. Le aziende riceveranno un pagamento supplementare di cinquemila o diecimila sterline, in base a finanziamenti precedentemente assorbiti. "Questa sovvenzione coprirà una gamma più ampia di imprese, tra cui minimarket, negozi di ferramenta, panetterie, servizi finanziari, imprese di ingegneria e servizi di pullman, per citarne alcuni", ha detto Murphy. (Rel)