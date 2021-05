© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le liste bloccate "sono un guaio della nostra democrazia e dobbiamo intervenire per superarla". Lo ha dichiarato il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, nel corso dell'intervista a "Quante storie" su Rai 3. "Non voglio cancellare il vincolo di mandato, ma non ci deve essere incentivo al trasformismo", ha aggiunto il leader Pd. (Rin)