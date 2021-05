Trasporto aereo: American Airlines lancia tre voli diretti in Grecia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, "la domanda statunitense di viaggi in Grecia è salita alle stelle", ha aggiunto il diplomatico Usa. Pyatt si è anche congratulato con Fraport, la società che gestisce gli aeroporti del Paese ellenico, per aver completato il suo programma quadriennale di rinnovamento dei 14 aeroporti regionali della Grecia, e ha applaudito gli sforzi degli operatori aerei statunitensi per aver aumentato i voli diretti giornalieri per la Grecia, in quanto è "buono per entrambe le nostre economie e rafforza i legami tra le persone, che sono così importanti per questo rapporto bilaterale". (Gra)