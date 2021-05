Energia: Spagna, Iberdrola lancia primo progetto eolico offshore da 238 MW alle Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda energetica Iberdrola ha presentato al ministero della Transizione ecologica della Spagna il primo progetto eolico offshore galleggiante che sarà realizzato nel sud-est dell'isola di Gran Canaria, di fronte alla città di Aguimes. Secondo quanto riferito da Iberdrola in una nota si tratta del progetto "San Borondon" da 238 MW di potenza. Il governo metterà all'asta gli spazi marini per affittarli agli sviluppatori dell'eolico offshore e solo nelle acque di Gran Canaria potrebbero sorgerne una dozzina. Il portafoglio eolico offshore di Iberdrola nel primo trimestre di quest'anno ammontava a 20 GW negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell'Europa settentrionale e su nuove piattaforme di crescita con grande potenziale, come il Giappone, la Polonia, la Svezia e l'Irlanda. Attualmente gestisce il parco eolico offshore West of Duddon Sands (389 MW) nel Mare d'Irlanda, Wikinger (350 MW) nel Baltico tedesco e East Anglia One (714 MW) nelle acque britanniche del Mare del Nord. (Spm)