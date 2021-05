Imprese: Folgiero (Maire Tecnimont), con Leonardo possibili sinergie su centrali elettriche e distretti circolari verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Leonardo abbiamo creato una serie di tavoli per ogni possibile sinergia derivante dall’accordo firmato oggi: un primo esempio riguardante il cyber potrebbe interessare lo sviluppo delle centrali elettriche in Italia, alla luce di investimenti importanti che arriveranno sul ciclo combinato nel prossimo futuro. Così Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Maire Tecnimont, rispondendo alle domande dei giornalisti al termine dell’evento stampa “Leonardo e Maire Tecnimont: insieme per la trasformazione digitale dei mercati energetici”. “Anche sui distretti circolari verdi c’è una forte necessità di digitale: vogliamo prendere dei casi concreti e trasformarli in occasioni”, ha spiegato. In merito alla struttura dell’accordo firmato con Leonardo, l’Ad ha sottolineando che “entrambi lavoriamo su grandi commesse, quindi le opportunità derivano da grandi clienti da cui andremo insieme”. Non c’è, ha spiegato, una “fornitura incrociata, ma puntiamo piuttosto a proporre soluzioni che integrino l’impiantistica fisica a quella digitale, cercando di essere distintivi”. Oggi, ha concluso, si tratta di “unire le forze e mettere insieme un’offerta commerciale fisica e digitale”. (Ems)