Napoli: Nonno (Fd'I), domani in delegazione presso l'impianto sportivo di Cercola

- "Domani, venerdì 28 maggio, mi recherò insieme alla dott.ssa Celentano presso l'impianto sportivo comunale di Cercola, assegnato in concessione all'Ati Consorzio Terzo Settore/Molinari Volley, esempio di come il pubblico ed il privato possano lavorare sinergicamente al fine di rendere operativi e fruibili spazi indispensabili per la vita sociale dei cittadini e dei nostri giovani". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. "Un'eccellente esempio di come lo sport va gestito - prosegue Nonno - immagine dell'Italia che ammiro. Sapere che sui nostri territori vi siano spazi che coinvolgono molti ragazzi in discipline sportive mi inorgoglisce e mi incentiva a sviluppare ulteriori progetti condivisi per le crescita della cittadinanza, consapevole di quanto lo sport sia fondamentale nel processo di sviluppo culturale del paese e nel tenere i nostri giovani lontani dalla strada, dandogli disciplina e formazione", conclude il consigliere regionale.(Ren)