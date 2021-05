Romania: Covid, governo lancia oggi campagna di informazione sulla vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Bucarest lancia oggi una campagna di informazione pubblica sulla vaccinazione contro il Covid-19. Lo ha annunciato il premier romeno, Florin Citu, in una dichiarazione alla stampa. "Oggi lanceremo una campagna mediatica pro-vaccinazione. Ascoltiamo ovunque voci anti-vaccinazione e il mio ruolo è quello di inventare una campagna più forte della loro, non so se posso farlo in modo creativo, non so come farlo ma cerco di essere più rumoroso e più presente", ha detto Citu. E' previsto inoltre che nella riunione del governo di oggi, l'esecutivo romeno adotti le misure di allentamento da applicare dal 1 giugno. (segue) (Rob)