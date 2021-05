Romania: Covid, governo lancia oggi campagna di informazione sulla vaccinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo presentato un calendario per la ripartenza: 1 giugno, 1 luglio, 1 agosto. Ci atteniamo a questo calendario. Oggi presenteremo le misure per il 1 giugno. Abbiamo discusso con coloro che sono direttamente interessati, miglioreremo alcune delle misure a seconda di queste discussioni", ha detto Cutu. Il premier romeno ha ribadito che l'obiettivo della campagna di vaccinazione è eliminare la pandemia di Covid-19. "Vediamo di avere cifre molto buone in termini di riduzione del tasso di positività", ha detto il primo ministro. "Il ruolo della campagna di vaccinazione è sbarazzarsi della pandemia. Quella campagna di vaccinazione che abbiamo fatto ultimamente ha dato i suoi frutti. La terza ondata è scomparsa", ha aggiunto Citu. (Rob)