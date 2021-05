Ruanda: Macron, Francia non è complice del genocidio ma ha una responsabilità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia "non è stata complice" del genocidio avvenuto in Ruanda ma "ha un ruolo, una storia e una responsabilità politica". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una dichiarazione rilasciata nel corso di una visita al memoriale del genocidio ruandese a Kigali. "Gli assassini che hanno infestato le paludi, le colline, le chiese non avevano il volto della Francia", ha detto Macron. "Il sangue colato non ha disonorato le sue armi, né le mani dei suoi soldati", ha aggiunto il capo dello Stato. (Frp)