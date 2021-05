Imprese: Sace è online con il configuratore dei Temporary Export Manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Completamente digitale e gratuito, il nuovo configuratore di SACE consente alle imprese, in particolare Pmi, di individuare il Temporary Export Manager “su misura”, un professionista in grado di supportarle nella realizzazione di un piano di crescita e apertura ai mercati internazionali. Lo riferisce un comunicato stampa, che spiega come funziona il motore di ricerca. Dopo essersi registrata su sace.it, l’impresa può selezionare il settore di attività, l’area geografica di destinazione dell’export e l’attività di interesse per visualizzare le aziende Tem più in linea con le sue esigenze tra le 85 che hanno aderito e si sono registrate nel sistema. Di ciascuna è inoltre possibile visualizzarne la scheda profilo con le attività erogate, l’expertise del supporto fornito per settore e area geografica con numero di progetti annessi. A questo punto l’impresa può direttamente contattare uno o più Tem per richiedere ulteriori informazioni e un primo appuntamento. “Il configuratore online di Temporary Export Manager rappresenta una novità assoluta per Sace e per tutte le istituzioni che operano in Italia a supporto delle PMI che desiderano crescere sui mercati esteri e conseguentemente fare crescere l’economia del nostro Paese portando alta la bandiera del Made in Italy. – ha dichiarato Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace - Si tratta di uno strumento che nasce dall’ascolto delle reali esigenze delle aziende e del territorio e rientra in un progetto più ampio, che vede la nostra offerta digitale continuare ad arricchirsi di servizi e contenuti esclusivi, in grado di rispondere ai bisogni di tutte le realtà imprenditoriali. Siamo e vogliamo continuare ad essere agevolatori e acceleratori di un processo di sviluppo e per questo è importante fare sistema con le migliori professionalità del mercato”. In sintesi, il Temporary Export Manager aiuta l’azienda a porre le basi di una solida strategia internazionale. Il compito delicato di un professionista come l’Export manager è curare gli interessi dell’azienda prima e dopo il grande passo all'estero mappando il potenziale internazionale dei prodotti e servizi dell’azienda; individuando i principali mercati di sbocco; definendo per ciascun mercato la strategia di ingresso da adottare e razionalizzando i costi delle operazioni estere. (Rin)