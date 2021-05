Egitto: portavoce presidenziale conferma visita di Al Sisi a Gibuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fatah al Sisi, è diretto oggi a Gibuti per discutere della cooperazione congiunta e relazioni bilaterali, in particolare al livello di sicurezza, militare ed economico, con l’omologo Ismail Omar Guelleh. Lo ha confermato Bassam Radi, portavoce della presidenza egiziana. Nei giorni scorsi il sito somalo "Garowe Online" aveva riferito che Al Sisi avrebbe discusso a Gibuti anche delle principali questioni regionali tra cui le elezioni in Somalia, la Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e il conflitto nel Tigrè. In particolare, secondo la stampa somala, tra i temi al centro dei colloqui ci sarà il progetto di formare una coalizione contro il presidente uscente somalo Mohamed Abdullahi "Farmajo" - esponente di punta della Fratellanza musulmana appoggiato da Turchia e Qatar - sostenuta da Egitto, Sudan, Gibuti, Kenya e Uganda con il beneplacito dei governi occidentali. Per quanto riguarda il dossier Gerd, la diga in costruzione sul Nilo Azzurro, la disputa vede contrapposti i Paesi a valle (Egitto e Sudan) da una parte ed Etiopia (Paese a monte) dall'altra e finora tutti i tentativi di mediazione - l'ultimo dei quali condotto dal capo di Stato congolese e presidente di turno dell'Unione africana, Felix Tshisekedi - non hanno avuto successo. Infine, per quanto concerne il conflitto nel Tigrè, quest'ultimo si intreccia strettamente con la disputa sui confini fra Etiopia e Sudan, sostenuti rispettivamente da Eritrea ed Egitto. (Cae)