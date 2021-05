Milano: Polfer arresta in stazione centrale 24 enne ricercato per rapina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino del Gambia di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano in quanto ricercato per aver commesso una rapina nello scorso mese di febbraio. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, hanno notato un gruppo di stranieri che stazionava nella Piazza attigua alla stazione. Uno di essi, riconoscendo gli agenti, seppure in abiti civili, ha cercato di allontanarsi velocemente. Il suo comportamento ha insospettito gli operatori che lo hanno raggiunto e bloccato. Dal controllo in banca dati è emerso che era ricercato a seguito di un provvedimento di carcerazione emesso pochi giorni prima dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo scontare una pena residua di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, per una rapina commessa nel capoluogo lombardo nel mese di febbraio 2021. È stato quindi condotto nel carcere di San Vittore. (Rem)