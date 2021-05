Roma: controlli nelle piazze di spaccio, 6 arresti e sequestro di migliaia di dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Roma non mollano la presa sulle piazze di spaccio della Capitale. I militari, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno fatto scattare le manette ai polsi di 6 spacciatori, tutti sorpresi in possesso, principalmente, di cocaina, ma anche di hashish e marijuana. Le zone passate al setaccio sono quelle di Tor Bella Monaca, Tor Vergata, San Basilio, ma anche quella dell’Ardeatino. A Tor Bella Monaca c’è stato il sequestro più ingente di cocaina: ben 861 involucri singoli contenenti complessivamente circa 500 grammi di polvere bianca trovati dai carabinieri della stazione negli indumenti di una etiope di 40 anni con precedenti. In suo possesso, durante la perquisizione, sono stati trovati anche 180 euro in contanti, ritenuti provento dell’illecita attività da lei svolta. Poco dopo, gli stessi carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno sorpreso in azione un’altra donna spacciatrice, una romana di 42 anni con precedenti, che in via dell’Archeologia stava smerciando altre dosi di cocaina. (segue) (Rer)