Roma: controlli nelle piazze di spaccio, 6 arresti e sequestro di migliaia di dosi (2)

- In via Porto Empedocle, i carabinieri della stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato uno spacciatore romano di 29 anni, con precedenti, sorpreso a vendere dosi di cocaina a due clienti, entrambi romani di 39 e 40 anni. Nel corso della perquisizione sono state sequestrate altre 3 dosi di cocaina e denaro contante provento della pregressa attività di spaccio. Gli acquirenti sono stati segnalati all’Ufficio territoriale del Governo in qualità di assuntori di droghe. Poco più tardi, all’altezza della fermata metro C "Bolognetta", un’altra pattuglia della stazione Roma Tor Vergata, ha arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni. L’uomo è stato bloccato subito dopo aver ceduto un involucro ad un altro soggetto. La successiva perquisizione ha permesso di trovare 23 dosi di marijuana. (segue) (Rer)