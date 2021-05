Roma: controlli nelle piazze di spaccio, 6 arresti e sequestro di migliaia di dosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma San Basilio hanno arrestato un 42enne romano, già conosciuto alle forze dell’ordine, sorpreso in via Corinaldo mentre stava piazzando 7 dosi di cocaina e qualche grammo di hashish. In via Augusto Vera, infine, i carabinieri della stazione Roma Eur hanno arrestato un romano di 19 anni, con precedenti. Il giovane, controllato dopo essere stato notato in atteggiamento sospetto in strada, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish in tasca. Le verifiche sono state estese anche all’abitazione in cui vive dove, all’esito della perquisizione, sono stati sequestrati oltre 55 grammi di hashish, qualche dose di marijuana e circa 500 euro in contanti, frutto della sua attività di spaccio. (Rer)