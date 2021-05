Ruanda: Macron, Francia ha dovere di riconoscere sofferenza inflitta a popolo ruandese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha il "dovere" di "guardare la storia in faccia" e di "riconoscere la parte di sofferenza che ha inflitto al popolo ruandese facendo prevalere per troppo tempo il silenzio rispetto alla ricerca della verità". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante una dichiarazione rilasciata nel corso di una visita al memoriale del genocidio ruandese a Kigali. Macron a ricordato che Parigi si è impegnata in un "conflitto nel quale non aveva alcuna" necessità interna e non ha ascoltato "la voce di coloro che l'avevano messa in guardia". "La Francia non ha capito che volendo ostacolare un conflitto regionale o una guerra civile rimaneva al fianco di un regime che stava attuando un genocidio", ha ricordato il presidente francese. Il capo dello Stato ha sottolineato la "responsabilità opprimente" di Parigi "in un ingranaggio" che ha portato "al peggio". (Frp)