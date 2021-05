Covid: Uecoop, fiducia in ripresa nel 2021 per 76 per cento imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di tre imprese su quattro (76 per cento) pensano che la ripresa potrà arrivare entro il 2021 con le riaperture post pandemia e l’avanzare della campagna vaccinale da Nord a Sud dell’Italia per uscire dall’emergenza Covid. È quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento agli ultimi dati Istat sull’indice di fiducia delle imprese che balza dal 97,6 al 106,7 a maggio al top dal 2018, trainato soprattutto dal deciso miglioramento delle opinioni sulla situazione economica del Paese. Secondo l’indagine di Uecoop, i primi settori a riprendersi saranno nell’ordine il turismo, l’alimentare e i servizi alle aziende, dalle pulizie alla logistica, dalla sicurezza all’informatica, con a seguire gli altri comparti, dall’immobiliare allo spettacolo, dallo sport all’abbigliamento. "Una situazione confermata dai dati Istat che registrano una netta crescita della fiducia nel settore del turismo e in quello del trasporto e magazzinaggio. L’incremento riguarda tutti i comparti ma è nei servizi che si rilevano i giudizi più positivi e le aspettative di crescita dei fatturati nei prossimi mesi", spiega l'Uecoop. (segue) (Com)