Covid: Uecoop, fiducia in ripresa nel 2021 per 76 per cento imprese (2)

- "La ventata di ottimismo è trainata soprattutto dal deciso miglioramento delle opinioni sulla situazione economica del Paese. Nel 2021, il 78 per cento delle imprese cooperative pensa di riuscire a conservare il personale esistente e il 15 per cento prevede addirittura di riuscire ad assumerne di nuovo", evidenzia l’indagine di Uecoop, nel sottolineare che il sistema cooperativo nazionale può contare su quasi 80 mila realtà con oltre un milione di occupati. "In questo scenario di fiducia ritrovata è strategico il rapido arrivo in Italia dei fondi legati al Recovery Plan europeo in modo da agganciare la ripresa e dare una scossa al Paese e all’economia", conclude l'Uecoop. (Com)