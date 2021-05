Cultura: Casina Raffaello, dal 3 giugno al via nuovi laboratori per bambini a Villa Borghese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le attività sono organizzate nel rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19. Previsti specifici percorsi per l'ingresso e per l'uscita, il triage di accoglienza e il distanziamento interpersonale. Obbligatorio l'uso della mascherina per i bambini dai 6 anni in su. Il costo di ciascun laboratorio, che dura circa 1 ora e mezza, è di 7 euro a bambino. È obbligatoria la prenotazione telefonica, con il contestuale pagamento online delle attività, chiamando il call center 060608. Tutti i dettagli su programma, costi e orari sono consultabili sul sito di Casina di Raffaello. (Rer)