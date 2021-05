Roma: Unione inquilini, Prefetto convochi parti sociali, garantire diritto alla casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono mesi che Unione inquilini di Roma sollecita Governo, Regione, Comune, Prefettura, Unep e Corte di appello per richiedere una cabina di regia che possa, attraverso la graduazione degli sfratti, garantire alle famiglie di passaggio di casa in casa". Lo dichiara Silvia Paoluzzi segretaria di Roma dell'Unione inquilini. "Il prefetto Matteo Piantedosi, dopo essersi rifiutato per mesi di incontrarci - prosegue ancora - annuncia un gruppo di lavoro per gestire l'emorragia di sfratti che si verificherà dal 1 luglio. Ci chiediamo perché al tavolo non siano state invitate le parti sociali per collaborare a quella che da mesi denunciamo come una vera bomba sociale. Sul tavolo del Prefetto infatti c'è una lista di 4.500 sfratti pronta a ripartire. A Roma dove manca la più minima rete di protezione, dove i buoni affitto non sono stati pagati, le case non vengono assegnate, siamo molto preoccupati di cosa intenda il Prefetto quando parla di garantire: 'da un lato il diritto di proprietà e dall'altro il supporto alle eventuali fragilità sociali presenti negli immobili, con posizioni di difficoltà acuite dalla pandemia'. Nella capitale dove anche il Vicariato per voce del mons. Ambarus lancia l'allarme: 'Oggi Roma è una città fragile e diseguale e questo ha avuto una accelerazione dal Covid. C'è un disagio abitativo grave con carenze da 25 anni ed un aggravamento enorme per le famiglie più povere'. Cosa significa 'eventuale fragilità?' Separare i nuclei familiari in barba alle convenzioni internazionali? Il prefetto e il sindaco sono i garanti della salute dei cittadini. Ora ci auguriamo, onde evitare la barbarie, di veder garantito il diritto alla casa".(Com)