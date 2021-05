Sudafrica: processo Zuma, udienza aggiornata al 19 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo all'ex presidente del Sudafrica, Jacob Zuma, è stato aggiornato al prossimo 19 luglio. Lo ha annunciato il tribunale di Pietermaritzburg, dove si svolge il processo. Ieri, comparendo davanti ai giudici per la prima udienza del processo, Zuma si è dichiarato non colpevole delle accuse di corruzione che pendono nei suoi confronti. L'ex capo dello Stato - costretto alle dimissioni nel febbraio 2018 per via dei molteplici scandali che hanno caratterizzato la sua presidenza - si è dichiarato non colpevole di tutti i 18 capi di imputazione che pendono nei suoi confronti, tra cui quelli di racket, corruzione, frode, evasione fiscale e riciclaggio di denaro, in relazione ad un affare di compravendita di armi di stato da 2 miliardi di dollari che vede coinvolta anche la compagnia francese Thales. Il 79enne ex presidente afferma di essere vittima di una "caccia alle streghe" politicamente motivata che coinvolge i suoi nemici all'interno del Congresso nazionale africano (Anc), il partito al governo in Sudafrica, e non solo. Il mese scorso i legali di Zuma hanno presentato una nota con la quale chiedono di ritirarsi dalla sua rappresentanza dopo che l'assistito ha perso un ricorso nel quale chiedeva di essere esonerato dal pagamento delle spese processuali nel caso di corruzione che lo vede coinvolto. I giudici della Corte suprema d'appello hanno infatti respinto il ricorso, ritenendo che non esistesse alcun motivo di "interesse nazionale" per giustificare il pagamento di tali spese da parti dello Stato sudafricano. (segue) (Res)