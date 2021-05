Recovery: Zingaretti, incontro con 5 presidenti Regioni centro Italia per progetto "Italia tra 2 mari"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando anche in vista di Next generation Eu, per far sistema tra le 5 regioni del centro Italia, una parte del Paese che a me piace chiamare l'Italia tra i due Mari e l'8 giugno ci sarà un incontro tra noi 5 presidenti per iniziare a discutere di questo grande progetto". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione della nuova fermata del Frecciarossa a Orte. L'Italia Centrale "è quella parte del Paese che rappresenta il 22 per cento della popolazione, il 23,5 per cento del Pil nazionale e che non si è mai pensata insieme, anche nel Next generation ci sono investimenti importanti che non a caso da Roma vanno verso l'altra costa e ciò rappresenterà un veicolo di crescita del modello di sviluppo". (Rer)