Nagorno-Karabakh: ministro Esteri Artsakh, da Baku azioni di terrorismo geopolitico

- L'Azerbaigian sta conducendo azioni di terrorismo politico e geopolitico. È quanto dichiarato all’agenzia di stampa “Armenpress” dal ministro degli Esteri dell'Artskah denominazione armena per l’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh), Davit Babayan, in merito alla recente cattura dei sei militari armeni da parte delle forze armate azerbaigiane nella provincia di Gegharkunik. “Con questo passo l'Azerbaigian dimostra ancora una volta che non è pronto a costruire le sue relazioni con l'Armenia in modo ragionevole e civile”, ha detto Babayan, ribadendo che “continua le azioni terroristiche e sta catturando persone che stavano solo conducendo lavori di ingegneria”. "Le autorità di Baku, complicando la situazione politica interna in Armenia in questo modo, tentano di creare un'atmosfera di sfiducia verso il futuro, soprattutto nelle più importanti aree strategiche e di confine", ha detto Babayan. Secondo il rappresentante armeno, “questo comportamento dell'Azerbaigian è un colpo per l’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), perché il terrorismo è stato compiuto contro i militari delle forze armate di un suo Stato membro”. "Questo è un colpo anche per il nostro Stato fraterno, la Russia, perché l'Azerbaigian sta lanciando di nuovo una sfida alla Russia con tali azioni”, ha dichiarato aggiungendo che “sarebbe ingenuo sperare in un cambiamento nel comportamento dell'Azerbaigian”. (Res)