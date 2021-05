Mauritania: nomina di un nuovo Commissario per i diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Repubblica ha annunciato che, secondo un decreto emesso ieri, mercoledì 26 maggio, lo sceicco Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, è stato nominato come commissario per i diritti umani, per succedere a Mohamed El Hassan Ould Boukhreiss. Ould Boukhreiss è stato nominato ministro dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, una posizione ricoperta da Sayed Ahmed Ould Mohamed, che è stato nominato ministro per l'Edilizia abitativa, l'urbanistica e la bonifica, succedendo a Khadija Bint Bouka, che invece ha lasciato il governo. (Res)