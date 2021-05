Tunisia: Parlamento nega di aver ricevuto richieste di revoca dell'immunità parlamentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saied ha affermato che le richieste non sono state prese in considerazione dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo, né presentate in plenaria, sottolineando che "i parlamentari interessati dalla richiesta di revoca dell'immunità sono considerati latitanti". Il presidente tunisino ha aggiunto che "la legge non è stata applicata in parlamento ai deputati", rivelando che "ci sono casi di denunce relative a casi di frode, traffico di droga e un caso di contrabbando, che devono essere discusse affinché il popolo venga messo al corrente se la revoca dell'immunità sia stata rifiutata per ragioni politiche". Said ha anche invitato la procura militare, che aveva emesso un mandato di perquisizione nei confronti del parlamentare Rashid Khyari, senza eseguirlo, di svolgere il suo ruolo. (Res)