Cina: Covid, sei città cinesi raggiungono l'immunità di gregge

- Sei città della Cina, inclusa Pechino, quattro città nella provincia di Hainan nella Cina meridionale e Dalian, nella provincia nord-orientale di Liaoning, hanno somministrato almeno una dose di vaccino contro la Covid-19 all'80 per cento o più della loro popolazione, conseguendo così l'immunità di gregge. Lo riporta il quotidiano cinese "Global Times", riferendo che anche nella provincia dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, 25 porti di frontiera terrestre hanno raggiunto tale obiettivo. Nuovi dati per Shanghai e alcune delle principali città nel Guangdong della Cina meridionale e nelle province di Hubei mostrano tassi di somministrazione della prima dose del vaccino uguali o superiori al 70 per cento. La Cina ha recentemente conseguito un nuovo record di vaccinazioni giornaliere di 19,4 milioni di dosi, portando il totale somministrato a 546 milioni di dosi ieri, 26 maggio. La Repubblica popolare ha impiegato solo sette giorni per portare il totale da 400 milioni a 500 milioni, mentre per passare da 100 milioni a 200 milioni erano serviti 25 giorni. (Cip)