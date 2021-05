Moldova: elezioni parlamentari anticipate, oltre 100 mila elettori all'estero registrati per voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 100 mila elettori moldavi che vivono all'estero si sono registrati in anticipo per le elezioni parlamentari anticipate dell'11 luglio. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, la maggior parte degli elettori, oltre 21 mila, hanno dichiarato di volere votare in Italia, oltre 16 mila nel Regno Unito, oltre 14 mila in Germania e quasi 9 mila in Francia. Più di 7.300 elettori si sono registrati dalla Federazione Russa, di cui più di 2.400 hanno presentato domande per iscritto, su carta e non sulla piattaforma online, come è avvenuto nelle elezioni presidenziali dello scorso anno. Più di 6.500 cittadini moldavi hanno dichiarato di voler votare in Romania. Ieri è stato l'ultimo giorno in cui i cittadini moldavi all'estero hanno potuto registrarsi in anticipo per le elezioni dell'11 luglio. La registrazione non è obbligatoria e gli elettori stranieri potranno votare anche se non hanno fatto questa procedura. I dati vengono utilizzati dalla Commissione elettorale centrale per determinare il numero di seggi elettorali da aprire al di fuori della Moldova. Il presidente della Commissione elettorale centrale, Dorin Cimil, ha annunciato ieri sera in una dichiarazione che per la diaspora potrebbero essere aperti 190 seggi elettorali rispetto ai 139 delle elezioni presidenziali dello scorso anno quando hanno votato più di 263 mila elettori moldavi, un numero record. (Rob)