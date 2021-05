Algeria: quattro licenziamenti nel partito di governo prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Fronte di liberazione nazionale (Fln), al governo in Algeria, Abu al Fadl Baaji, ha licenziato i quattro segretari regionali del partito, l'ultimo dei quali era il capo del comitato di transizione per il governatorato di Bou Sa'ad Muhammad Rabhi. Secondo il quotidiano “Echorouk”, la decisione segue il rifiuto dei quattro di sottoporsi alle raccomandazioni e istruzioni del segretario generale durante la campagna elettorale per le consultazioni legislative del 12 giugno prossimo. La crisi interna che sta vivendo l'Fln, scrive ancora il quotidiano, proietta un'ombra sulla sua campagna elettorale che conduce attraverso 53 liste elettorali, dopo che il partito ha registrato una "ribellione" dei governatori sulle decisioni del segretario generale. (Ala)