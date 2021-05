Incidente funivia: Giovannini, gravi indizi di colpevolezza per rimozione e omissione di cautele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza del dispositivo 'a forchetta', accertata in fase di rilievi tecnici eseguiti dal personale del nucleo investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Verbania, ha impedito, all'atto della rottura del cavo traente, l'arresto della cabina che in quel momento stava salendo in vetta, con conseguente verificarsi dei fatti. I fermati, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati tradotti presso la Casa circondariale di Verbania", ha aggiunto il ministro. (Rin)