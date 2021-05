Decreto Semplificazioni: alle 10:30 a Chigi cabina di regia con Draghi e ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle ore 10:30 si svolgerà a Palazzo Chigi la cabina di regia sul Decreto Semplificazioni presieduta dal presidente del Consiglio Draghi. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, secondo cui partecipano i ministri dell'Economia e delle Finanze Daniele Franco, per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, per la Transizione ecologica Roberto Cingolani, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, del Lavoro Andrea Orlando, della Cultura Dario Franceschini, del Turismo Massimo Garavaglia, per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, per la Famiglia, Elena Bonetti, della Salute Roberto Speranza, per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. (Rin)