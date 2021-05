Cina-Usa: ambasciata cinese a Washington, politicizzare Covid ostacola cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Politicizzare una questione scientifica come quella del tracciamento dell'origine del Covid-19 non solo renderà difficile risalire all'origine del virus, ma ostacolerà la cooperazione internazionale sulla pandemia. Lo ha affermato l'ambasciata cinese negli Stati Uniti in un comunicato, secondo cui la Cina ha fatto fronte alla pandemia "chiedendo la cooperazione internazionale sulla base del rispetto dei fatti e della scienza". Gli studi e le indagini sull'origine della Covid-19 devono essere completi, trasparenti e basati su prove, e "devono arrivare fino in fondo per fare massima chiarezza", si legge nel comunicato. Dalla prima ondata di Covid lo scorso anno, "alcune forze politiche stanno facendo leva sulla manipolazione politica, ignorando l'urgente bisogno di combattere la pandemia e la richiesta internazionale di cooperazione su questo fronte, che ha già causato un tragico numero di vittime", prosegue la nota dell'ambasciata. (segue) (Nys)