Cina-Usa: ambasciata cinese a Washington, politicizzare Covid ostacola cooperazione (3)

- Ad oggi, spiega Biden, la comunità di intelligence degli Stati Uniti si è posizionata intorno a “due probabili scenari”, ma non ha raggiunto una conclusione definitiva su questa questione. “Se due elementi (dell’intelligence) si dicono più favorevoli ad uno scenario e un terzo all’altro nessuno di loro crede che ci siano informazioni sufficienti per valutare” la maggior probabilità che uno o l’altro si sia realizzato, ha detto Biden. Un primo tentativo di analisi sulle origini del virus era stato effettuato dalla presidenza Usa all’inizio del 2020: “ho chiesto al Cdc (Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie) di accedere alla Cina per conoscere il virus e poterlo combattere in modo più efficace”, ricorda Biden, osservando tuttavia che “il mancato coinvolgimento dei nostri ispettori sul campo in quei primi mesi ostacolerà sempre qualsiasi indagine sull’origine del Covid-19”. Gli Stati Uniti, conclude, continueranno a lavorare con partner affini in tutto il mondo per spingere la Cina a partecipare a un’indagine internazionale completa, trasparente e basata su prove e per fornire accesso a tutti i dati e alle prove pertinenti. (Nys)