Nepal: scioglimento Camera, in corso udienza alla Corte suprema (2)

- Gli ultimi sviluppi sono stati criticati dal gruppo di giuristi Constitution Watch Group, che ha emesso un comunicato stampa in cui ha affermato che lo scioglimento della Camera ha creato ostacoli all’attuazione del sistema costituzionale, della democrazia parlamentare e del sistema giudiziario e che “l’atto del governo non è coerente con lo stato di diritto”. Nella nota, inoltre, si sottolinea che “in un momento in cui ci si aspetta uno sforzo unitario alla Camera per combattere la crisi Covid, qualsiasi tentativo di creare una situazione allo scopo di conquistare il potere statale è sbagliato”. I giuristi hanno anche sostenuto che la crisi di governo avrebbe dovuto essere risolta in parlamento, non essendo il momento favorevole all’organizzazione delle elezioni a causa dell’ondata epidemica in corso. (segue) (Inn)