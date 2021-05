Nepal: scioglimento Camera, in corso udienza alla Corte suprema (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costituzione del Nepal prevede, all’articolo 76, comma 2, che in mancanza di una maggioranza chiara, il capo di Stato incarichi un membro della Camera che possa ricevere il sostegno di due o più partiti presenti. Nel caso in cui il primo ministro incaricato non ottenga la fiducia entro 30 giorni dalla nomina, è previsto, al comma 3, che l’incarico sia assegnato al leader del partito col più alto numero di membri, sempre con un limite di 30 giorni per ottenere la fiducia. Ai sensi di questo comma Oli ha avuto il reincarico. Prima dello scioglimento della Camera e della convocazione di nuove elezioni entro sei mesi, è prevista, al comma 5, la possibilità di incaricare un membro della Camera dei rappresentanti che dimostri di poter ottenere la fiducia. Tutto il processo si deve compiere entro 55 giorni da quando il posto di primo ministro viene dichiarato vacante. (Inn)