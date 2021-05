Incidente funivia: Giovannini, avviata inchiesta direzione per Investigazioni ferroviarie e marittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime "ha già avviato un’inchiesta finalizzata ad accertare le cause dirette e indirette dell’incidente e a individuare le azioni più opportune per evitare il ripetersi di eventi analoghi, fermo restando l’accertamento delle eventuali responsabilità, di esclusiva competenza della magistratura". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in Aula alla Camera per una informativa urgente del governo sul tragico incidente verificatosi sulla funivia Stresa-Mottarone il 23 maggio 2021. "La Commissione del ministero istituita domenica scorsa svolgerà approfondimenti specifici, che si aggiungono agli accertamenti della direzione generale per le Investigazioni ferroviarie e marittime, organismo investigativo indipendente previsto dalla normativa europea", ha aggiunto il ministro. (Rin)