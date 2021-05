Covid: Fondazione Gimbe, effetto vaccini su contagio, crollano ricoveri e terapie intensive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 19-25 maggio 2021, rispetto alla precedente, un’ulteriore diminuzione di nuovi casi (30.867 vs 43.795) e decessi (1.004 vs 1.215). In calo anche i casi attualmente positivi (268.145 vs 315.308), le persone in isolamento domiciliare (258.265 vs 302.080), i ricoveri con sintomi (8.557 vs 11.539) e le terapie intensive (1.323 vs 1.689). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: decessi: 1.004 (-17,4 per cento); terapia intensiva: -366 (-21,7 per cento); ricoverati con sintomi: -2.982 (-25,8 per cento); isolamento domiciliare: -43.815 (-14,5 per cento); nuovi casi: 30.867 (-29,5 per cento); casi attualmente positivi: -47.163 (-15 per cento). “Per la decima settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – continuano a scendere i nuovi casi settimanali, in parte per la ridotta circolazione del virus, come documenta la riduzione del rapporto postitivi/casi testati, in parte per la crescente diminuzione dell’attività di testing”. Rispetto alla settimana precedente, infatti, si registra un calo del 12,2 per cento di persone testate (-69.010) e del 24,9 per cento rispetto a due settimane fa (-165.241). Su tutto il territorio nazionale si confermano trend in riduzione e in 8 Regioni (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Molise, Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Umbria e Veneto) l’incidenza settimanale dei casi è inferiore a 50 casi/settimana per 100.000 abitanti. “Il trend dei pazienti ospedalizzati – afferma Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – continua a scendere in maniera regolare con l’occupazione media nazionale che si attesta al 14 per cento per l’area medica e al 15 per cento per le terapie intensive: tutte le Regioni rimangono sotto le rispettive soglie di allerta del 40 per cento e del 30 per cento". (segue) (Ren)