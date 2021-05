Covid: Sassoli, Europa unica potenza mondiale ad aiutare Paesi poveri con vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è l'unica potenza mondiale che sta aiutando in modo significativo i Paesi poveri con i vaccini anti Covid, ma anche le altre potenze dovrebbero impegnarsi in questo, perché “la solidarietà è ciò che ci salverà”. È quanto dichiarato in un’intervista al quotidiano di Atene “Kathimerini” dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in occasione della sua visita ad Atene per il 40mo anniversario dell'adesione della Grecia alla Comunità economica europea (Cee). “Quello che chiediamo alle altre grandi potenze è che si impegnino anch'esse ad aumentare le vaccinazioni in tutto il mondo, e la prima cosa che devono fare è abrogare i divieti di esportazione”, ha detto Sassoli, aggiungendo che “la produzione deve essere aumentata, e noi dobbiamo inviare più vaccini ai Paesi poveri”. “La pandemia di Covid non sarà finita, se non sarà finita ovunque”, ha sottolineato il presidente del Parlamento Ue, esortando “tutti i principali Paesi a partecipare al programma Covax, perché il Covid ci ha insegnato che la solidarietà è ciò che ci salverà”. (segue) (Gra)