Covid: Sassoli, Europa unica potenza mondiale ad aiutare Paesi poveri con vaccini (2)

- Per quanto riguarda la questione dei brevetti sui vaccini e il recente cambio di rotta degli Stati Uniti, Sassoli ha detto che “l'Ue deve parlare con una sola voce”, ed “è fondamentale sostenere la proposta della Commissione nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, per un migliore utilizzo delle flessibilità dell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale dei brevetti sui vaccini”. In merito al certificato verde, Sassoli ha ribadito che questo potrebbe portare al ripristino della libera circolazione all’interno del blocco Ue. Menzionando l’accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento Ue sul certificato vaccinale, Sassoli ha detto che “il Parlamento si è battuto per assicurare che non ci sia discriminazione contro chi non è vaccinato e per un quadro comune, in modo da non vedere una pletora di misure unilaterali da parte degli Stati membri”, sottolineando che “il certificato dovrebbe permetterci di iniziare la stagione estiva in modo ordinato e sicuro”. (Gra)