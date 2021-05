Roma: Bacchetti, via Sebastiano Satta senza acqua e Raggi fa solo passerelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle 8 di ieri mattina 6 palazzi di Via Sabastiano Satta civici 35 - 41 sono rimasti senza un filo d'acqua parrebbe per rottura improvvisa dell'autoclave. Sono 5 anni che non viene predisposto un piano di interventi di manutenzione ordinaria per l'edilizia popolare. Non ce la facciamo più". Questo il grido di protesta di Elena Pinsone, attivista e "pasionaria" di Casal Bruciato che è decisa a scendere in strada oggi per protesta con gli abitanti esasperati. Al loro fianco Dino Bacchetti, già presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza IV Municipio e Massimiliano Umberti, già capogruppo Pd IV Municipio ed oggi candidato alle primarie per la scelta del candidato presidente della coalizione di centrosinistra IV Municipio. "Oggi l'acqua, quest'inverno e lo scorso il blocco delle caldaie per due settimane durante le festività natalizie, balconi che cadono a pezzi mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini", denunciano. (segue) (Com)