Roma: Bacchetti, via Sebastiano Satta senza acqua e Raggi fa solo passerelle (2)

- "Si sta abusando della pazienza dei cittadini. Da ieri mattina 120 famiglie con bambini ed anziani costretti ad acquistare acqua minerale per bere, a riempire taniche alle fontanelle per lavarsi e sopperire ai bisogni fisiologici. Raggi vergognati", afferma Dino Bacchetti nella nota. Vieni a S. Basilio e nei nostri quartieri per fare passarella e cantare stornelli romaneschi con i pullman. Hai sperperato con la tua controfigura in Municipio trasparente ed evanescente come l'aria, la plurisfiduciata ex presidente IV Municipio Roberta Della Casa, centinaia di migliaia di euro per le luminarie natalizie, per gli eventi culturali a Villa Farinacci, per gli orti scolastici e non 1 euro per garantire dignità ed un bene essenziale alla vita come l'acqua agli abitanti di Casal Bruciato. A maggior ragione in un periodo di pandemia. Intervenga la Asl Roma 2, la Protezione civile se perdura la condotta omissiva della sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi che è anche commissario IV Municipio dal 13 maggio 2021. Governare è cosa seria che non può essere lasciata in mano ai bambini per fare esperimenti", conclude. (Com)