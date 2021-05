Armenia-Azerbaigian: premier Pashinyan, non accetteremo presenza militari di Baku nel nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualcuno vuole che l’Armenia accetti la presenza delle Forze armate azerbaigiane sul suo territorio, ma ciò “non può accadere”. Lo ha detto il primo ministro ad interim dell'Armenia Nikol Pashinyan durante una riunione del governo commentando la detenzione di sei militari avvenuta questa mattina al confine fra i due Paesi. "È necessario stabilire due obiettivi nemici e tenerli sotto controllo. Uno di questi è favorire uno sviluppo degli eventi per cui la presenza delle loro Forze armate sul nostro territorio sia considerata una cosa ovvia e ordinaria, il che non può essere. E secondo, provocare uno scontro militare per portare nuovamente la situazione fuori controllo”, ha detto Pashinyan. (Rum)