Vaccino: Fondazione Gimbe, 3,7 milioni di over 60 a elevato rischio ospedalizzazione ancora senza copertura

- Il 78,9 per cento degli over 60 ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con importanti differenze regionali: se Puglia, Veneto, Lombardia, Molise, Provincia autonoma di Trento, Lazio ed Emilia-Romagna superano l’80 per cento, Calabria e Sicilia restano ancora sotto il 70 per cento. Così il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. In dettaglio, over 80: degli oltre 4,4 milioni, 3.662.072 (82,9 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 421.570 (9,5 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 70-79 anni: degli oltre 5,9 milioni, 1.821.288 (30,5 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 3.047.328 (51,1 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. Fascia 60-69 anni: degli oltre 7,3 milioni, 1.686.671 (22,9 per cento) hanno completato il ciclo vaccinale e 3.370.777 (45,8 per cento) hanno ricevuto solo la prima dose. Soggetti fragili e loro caregiver: a questa categoria sono state somministrate 6.785.309 dosi, su cui è impossibile effettuate ulteriori analisi, perché tuttora per questa categoria non sono noti il denominatore totale e la sua distribuzione regionale, né la suddivisione tra 1a e 2a dose. “Complessivamente – afferma Renata Gili, responsabile ricerca sui servizi sanitari della Fondazione Gimbe – oltre 3,7 milioni di over 60 ad elevato rischio di ospedalizzazione e decesso non hanno ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino e più precisamente: 7,6 per cento degli over 80 (n. 336.061); 18,4 per cento della fascia 70-79 (n. 1.099.757); 31,3 per cento di quella 60-69 anni (n. 2.306.916)”. A fronte di una fascia 60-69 in cui il rallentamento della curva delle somministrazioni è iniziato con percentuali di copertura ancora relativamente basse e con oltre 2 milioni di persone attualmente non protette dal vaccino, spicca l’impennata della fascia 50-59 anni. (segue) (Ren)